Sofia Vergara präsentiert ihre sexy Kehrseite

Neben Klum in „AGT“-Jury

Sofia Vergara, die seit 2015 mit Schauspieler Joe Manganiello verheiratet ist, spielte unter anderem in der Kultserie „Modern Family“ mit, aber auch in zahlreichen Filmen wie „Miss Bodyguard“ oder „Kiss the Cook“. Aktuell sitzt sie neben Heidi Klum in der Jury von „America‘s Got Talent“.