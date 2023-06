Urteil: Nun doch Schadenersatz für Diesel-Kläger

Tausende Dieselkläger dürften Hoffnung schöpfen - der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hat den Weg zum Schadenersatz erleichtert. In einem Urteil zog der Diesel-Senat am Montag anhand von drei exemplarisch abgehandelten Fällen neue Leitplanken für die künftige Rechtsprechung ein: Verbraucher, in deren Wagen eine unzulässige Abschalteinrichtung für die Abgasreinigung verbaut wurde, sollen grundsätzlich Anspruch auf Entschädigung haben.