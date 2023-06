SKN St. Pölten verpflichtet Goalgetter Dario Tadic

Fehlendes Puzzleteil

„Nach einem persönlichen Gespräch mit Dario war mir sofort klar, wie hungrig er noch ist. Da wusste ich, dass ich ihn unbedingt nach St. Pölten holen will und ich bin überglücklich, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Ich denke, er will nochmals allen beweisen, wie gut er ist. Diesen einen Stürmer-Typ, den Dario verkörpert, gibt es in Österreich nicht mehr oft. Er war in den letzten Jahren immer ein Torgarant, egal ob er viel oder wenig gespielt hat“, jubelt SKN-Sportdirektor Tino Wawra. „Ich bin sicher, dass er jenes Puzzleteil ist, welches in unserer Offensive noch gefehlt hat.“