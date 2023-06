„Bei Charles Leclerc liegen die Nerven blank“

„Das ist ja dilettantisch“

„Jetzt ist Fred Vasseur gefragt“, so Schumacher zur Lösung der Probleme. „Er muss beide Fahrer und die Ingenieure mal in ein Camp holen, vielleicht zum Rafting, was weiß ich, dass man sich besser versteht. Denn auch das, was heute mit Carlos Sainz passiert ist ... Sorry, das ist ja dilettantisch! Das darf so einem Team nicht passieren.“