Smartphone-Akkus werden bei großer Hitze zu Risiko

Bei falscher Entsorgung droht Kettenreaktion

Wenn der Lithium-Akku beschädigt ist, zeigt sich das etwa an einem verformten Gehäuse, an Schmelzstellen am Kunststoffgehäuse, am Austritt von Flüssigkeit oder an der Erwärmung der Batterie im ausgeschalteten Zustand. Lithium-Akkus bergen aber auch Gefahrenpotenzial bei der falschen Entsorgung, warnt die Abfallwirtschaft. „Durch sorgfältige Handhabung und richtige Entsorgung lässt sich das Auftreten von unkontrollierten Kettenreaktionen jedoch weitgehend verhindern“, stellt die EAK-Geschäftsführende Elisabeth Giehser klar.