„Titanic“-Tauchboot für Touristen wird vermisst

Demnach war zunächst nicht bekannt, wie viele Menschen an Bord des U-Boots waren. Das private Unternehmen OceanGate Expeditions bietet an der amerikanischen Ostküste Tauchgänge für Abenteuerlustige zur „Titanic“ an. Der Zeitung „New York Times“ zufolge kostete eine Fahrt im Sommer 2022 rund 250.000 US-Dollar (aktuell 229.000 Euro).