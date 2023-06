FPÖ: Misstrauensantrag gegen Doskozil

Die FPÖ Burgenland will in der kommenden Landtagssitzung einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) einbringen. Er sei für eine „hohe Schuldenlast“ verantwortlich, hieß es. Die FPÖ kündigte zudem an, mit der ÖVP sprechen zu wollen.