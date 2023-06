Wie nötig ist Spritzmittel auf unseren Äckern?

Sie sorgen für mehr Ertrag und halten unerwünschte Organismen fern. Dennoch sind Pflanzenschutzmittel nach wie vor ein umstrittenes Thema. Nur zu gut weiß das Ackerbauer Martin Rubländer aus St. Agathen bei Villach. „Ich werde nicht selten schief angeschaut, wenn ich mit meinem Traktor auf den Feldern Pflanzenschutz ausbringe. Viele glauben, das belastet auch die Frucht, dem ist aber nicht so. Es bedarf an sorgfältiger Aufklärung“, so der Ackerbauer.