Deutschland gegen Kolumbien ab 20.45 Uhr LIVE

Die deutsche Nationalmannschaft steckt ein Jahr vor der Heim-EM in einem hartnäckigen Tief. Nach einem 3:3 gegen die Ukraine gab es ein 0:1 in Polen. Vor dem Testspiel heute in Gelsenkirchen gegen Kolumbien ist Deutschland seit drei Spielen sieglos. Auch die Ergebniskurve von Hansi Flick zeigt abwärts. Der Bundestrainer ist medial zunehmend in die Defensive gedrängt, DFB-Sportdirektor Rudi Völler musste demonstrativ Rückendeckung geben.