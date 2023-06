Darum trug Brasilien erstmals schwarze Trikots

Mit schwarzen Trikots hat Brasiliens Nationalmannschaft ihrem Protest gegen Rassismus Ausdruck verliehen. Beim 4:1-Sieg im Länderspiel gegen Guinea spielte die Selecao am Samstag in Barcelona in der ersten Halbzeit ganz in Schwarz. In der zweiten Hälfte trugen die Südamerikaner wieder das traditionelle kanariengelb. Die Ex-Rapidler Joelinton erzielte bei seinem Länderspieldebüt das 1:0 (27.).