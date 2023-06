ÖGB-Chef für Kommission: „Vorgangsweise stinkt“

Sollte dabei herauskommen, dass „nicht alles astrein“ abgelaufen ist, sei er dafür, „dass sich das jemand Externer anschaut“. Denn schließlich sei den Mitarbeitern stets signalisiert worden, dass „alles in Ordnung“ und man „auf einem guten Weg“ sei. Mittlerweile wisse man, dass die Firma im Hintergrund filetiert worden sei. Letztlich wurde Insolvenz angemeldet, so Katzian in der Ö1-Radioreihe „Im Journal zu Gast“: „Das ist eine Vorgangsweise, die stinkt.“ Daher müsse man sich das genau anschauen.