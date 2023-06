So wohnt und tickt der NÖ-SPÖ-Chef Sven Hergovich

Nächsten Samstag gilt es für Sven Hergovich. Am Landesparteitag in St. Pölten wird er vom designierten zum „echten“ Landesparteichef gewählt werden. Die „Krone“ hat ihn in seiner Wohnung in St. Pölten besucht und mit ihm über die Hinterleute seiner Machtübernahme, seine Unterstützung für Hans Peter Doskozil und sein minimalistisches Ziel für den Parteitag gesprochen.