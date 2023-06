Kulinarik auf höchster Ebene in Hoch Imst

Nach den Bergfeuern am Samstag bleiben die Berge über Imst auch am Sonntag Hauptdarsteller: Imst Tourismus und Bergbahnen brennen darauf, wandernde Feinschmecker in Hoch-Imst zu begrüßen. „Genuss hoch 3“ lockt bereits zum vierten Mal mit außergewöhnlicher Kulinarik, doch „in dieser Größenordnung ist das eine Premiere“, wie Mitorganisator und Pächter der Untermarkter Alm, Martin Winkler, bemerkt. Seine „U-Alm“, Latschenhütte und Muttekopfhütte sind nämlich der „Dreier“ der mehrsinnigen Eventbezeichnung.