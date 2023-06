Ukrainischer Fußballverbands-Chef weiter in U-Haft

Der Chef des ukrainischen Fußballverbands muss vorerst bis Mitte August im Gefängnis bleiben. Ein Gericht in Lwiw ordnete Untersuchungshaft für Andrij Pawelko in einem laufenden Verfahren an, wie die Agentur Interfax-Ukraine am Freitag meldete. Er war bereits im November vergangenen Jahres vernommen, gegen Kaution aber freigelassen worden. Die umgerechnet rund 245.000 Euro wurden vom Staat einbehalten.