Prosecco & Baccala: Steirerin zeigt „ihr“ Triest

Mit so viel an Eindrücken und Insiderwissen lag es auf der Hand, ein Buch zu schreiben - und es floss ihr quasi aus der Feder. 124 Seiten an Anekdoten, 200 Tipps in 15 Kapiteln machen ihr Triest-Buch aus, das sich in keine Schublade stecken lässt; genauso wenig wie Triest selbst. Vor entzücktem Publikum wie dem Hausherrn Angelo Urban wurde es heute in Dows „zweitem Wohnzimmer“, der „San Bottega“ in Graz, vorgestellt.