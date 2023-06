Ende der Raser | Ende der Populisten

Ende der Populisten. Große Staatstrauer nach Silvio Berlusconis Tod in Italien: Der am Montag verstorbene mehrfache Regierungschef wurde am Mittwoch in Mailand feierlich verabschiedet. In Erinnerung wird bleiben, dass Berlusconi ein Pionier und großer Wegbereiter des Populismus war, ein Vorbild für seinesgleichen auf der halben Welt. Auch für Donald Trump. Wie schrieb die New York Times in einem Nachruf auf den schillernden Italiener? „Vor Trump war Berlusconi“. Um dann eine ganze Menge Parallelen zwischen den beiden wunderlichen Herren aufzulisten. Dabei darf natürlich auch nicht vergessen werden - nachdem nun das Gerichtsverfahren gegen Trump begonnen hat: Den Italiener und den Amerikaner verbinden auch ihre schweren Konflikte mit dem Gesetz. Wobei ein ganz großer Unterschied bleibt, den der britische Guardian so formuliert: „Berlusconi mag weg sein - aber Trump ist noch da.“ Und wie wir wissen: möglicherweise auch noch einmal als US-Präsident. Ein Ende der Populisten - längst nicht in Sicht!