Autodiebe knacken Autos über die Scheinwerfer

So berichtet etwa die britische „Times“, dass IT-Fachleute aus Großbritannien einer neuen Diebstahltechnik auf die Spur gekommen seien, mit der Autos innerhalb von Sekunden zu knacken sein sollen. Demnach nutzen die Kriminellen ein simples Eingabegerät, um falsche Informationen an ein Steuergerät im Auto zu übermitteln. Die Diebe greifen somit in die interne Kommunikation des Fahrzeugs ein.