ÖOC-Wahlvorschlag kommt am 3. Juli zur Abstimmung

Das beschloss der Vorstand in einer Sitzung am Mittwoch einstimmig und auf Empfehlung des Präsidiums. „Das ÖOC, der Sport will Schadensbegrenzung machen“, sagte Markus Prock vom Rodel-Verband. Der Wahlvorschlag sieht den amtierenden Karl Stoss als Präsidenten vor, als Vizepräsidentin sind Roswitha Stadlober (Ski Austria), Sonja Spendelhofer (Leichtathletik) und Thomas Reichenauer (Ringen) gelistet.