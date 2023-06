Semmering: Auf Sommerfrische wie damals

Arthur Schnitzler in Reichenau, Heimito von Doderer in Prein, Sigmund Freud auf der Rax, Franz Werfel am Kreuzberg, Peter Altenberg, Hugo von Hofmannsthal, Karl Kraus und Stefan Zweig – sie alle suchten hier Erholung und Inspiration. Das Semmeringgebiet wurde ihnen von Zeit zu Zeit zum Kraftplatz. Zur Zerstreuung, aber auch für ihr kreatives Tun. In Romanen, Gedichten oder Dramen, in Tagebuchnotizen oder Briefen finden sich die Textspuren der Landschaft.