SKN: Neuer Kaderplaner mit nächstem Titelprojekt

Wie schon in Linz wird Wawra primär als Kaderplaner tätig sein, Jan Schlaudraff kann sich somit vermehrt auf seine Aufgaben als Sport-Geschäftsführer konzentrieren. Etwa auf die Intensivierung der für den SKN lebensnotwendigen Kooperation mit Wolfsburg. Wawra steht bereits in intensivem Austausch mit den Trainern Stephan Helm und Emanuel Pogatetz: „Ich habe ein sehr gutes Bild darüber bekommen, welche Spieler sie für ihre Spielidee brauchen. Wir werden mit unserem neuen Kader eine Chance auf das große Ziel Bundesliga haben.“ Ein Vorhaben, das Wawra und St. Pölten in der kommenden Zweitliga-Saison freilich mit dem GAK, Ried und auch der Admira verbindet. Der Planer darf sich also keine Fehler leisten ...