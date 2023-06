Die Queen adelte die Sport Austria Finals

Bald aufs Eis

Nächste Station der Eisschnelllauf-Queen, die (zusätzlich zur 500m-Distanz) bei der Winter-Olympiade 2026 eine ernsthafte Kandidatin über 1000m sein will, ist der Europacup kommende Woche in Wörgl, dann geht es bald wieder aufs Eis. In Inzell findet in drei Wochen der erste Trainingsblock statt, dort wird gemeinsam mit den Holländern, die keine geöffneten Hallen in der Heimat haben, trainiert.