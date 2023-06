Trifft Haaland, wird Rockstar zum Flitzer

Oasis-Legende Noel Gallagher ist Edelfan von Manchester City, kann aber wegen eines Konzerts nicht beim CL-Finale in Istanbul mit dabei sein. „Wenn Haaland einen Hattrick macht und City gewinnt, spiele ich das Konzert nur in der Unterhose“, verspricht Gallagher. Zudem ist ein österreichischer Inter-Fanklub heute in Istanbul live dabei.