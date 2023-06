LIVE ab 17 Uhr: Austria Wien trifft auf Lustenau!

Austria-Coach Wimmer: „Mannschaft weiß, was sie verbessern muss!“

„Wir haben eine gute Ausgangslage, müssen nichts aufholen, spielen zu Hause vor unseren Fans“, sagte Coach Michael Wimmer. Ein Sieg müsse da der Anspruch sein. Dass dafür eine Steigerung her muss, ist dem Deutschen vollauf bewusst - und auch seinem Team. „Die Mannschaft war so selbstkritisch, dass sie weiß, was sie verbessern muss.“ Ortlechner forderte seine Truppe auf, sich noch ein letztes Mal zusammenzuraufen. „Es ist ein Endspiel, wo es um sehr viel geht. Die Jungs müssen was anbieten, es wird kein Selbstläufer“, warnte der Ex-Verteidiger. „Wir müssen unsere Sinne schärfen und werden uns nur durchsetzen, wenn wir hungriger, bissiger und williger als der Gegner sein werden.“