Austria Lustenau gegen Austria Wien ab 17 Uhr LIVE

Der Platz in der zweiten Runde der Conference-League-Qualifikation wird im Rückspiel am Sonntag (17 Uhr/ebenfalls live im sportkrone.at-Ticker) in Wien-Favoriten vergeben. Die Wiener Austria war in der letzten Runde der Meistergruppe trotz eines 1:1 gegen Meister Salzburg gegenüber dem Stadtrivalen Rapid im Kampf um Platz vier der Verlierer. Nun soll die zweite Chance genutzt werden. „Im ersten Moment waren wir enttäuscht, weil wir Salzburg an den Rand einer Niederlage gebracht haben und auch das Ergebnis in Klagenfurt so war, dass wir tatsächlich noch Platz vier erreichen hätten können. Nichtsdestotrotz können wir das Spiel richtig einordnen, es überwiegt die gute Leistung, die uns für die zwei Play-off-Spiele eine breite Brust geben sollte“, erklärte Trainer Michael Wimmer.