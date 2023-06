Offiziell: Laimer posiert in der Bayern-Wäsche

Traum geht in Erfüllung

Für Laimer geht ein Traum in Erfüllung: „Der FC Bayern ist einer der größten Klubs der Welt. Ich werde alles für den Verein und die Fans geben. Der FC Bayern hat immer die höchsten Ziele - genau wie ich: Ich bin hier richtig. Mich gibt es nur mit 100 Prozent, und das werde ich in jedem Training vom ersten Tag an einbringen. Ich kann es kaum erwarten.“