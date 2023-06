Bayerische Polizei ermittelt jetzt auf „Holodeck“

Das bayerische Landeskriminalamt will künftig stärker virtuelle Nachbildungen von Tatorten für die Ermittlungen nutzen. Am Montag stellten LKA-Präsident Harald Pickert, Innenminister Joachim Herrmann und Digitalministerin Judith Gerlach (beide CSU) in München den 670.000 Euro teuren „Tatort-Virtual-Reality-Raum“ des LKA vor - kurz „Holodeck“.