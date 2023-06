Schulsachen-Tauschbörse findet wieder statt

„Für viele Leute ist der Start in das neue Schuljahr mit hohen finanziellen Ausgaben verbunden. Gerade in Zeiten der Teuerung ist die Schulsachen-Tauschaktion daher eine gute Gelegenheit die Familienkassa zu entlasten. Gleichzeitig schont die Weitergabe von Schulsachen nicht nur das Geldbörserl, sondern auch die Umwelt. Damit macht der Start in das neue Schuljahr gleich noch mehr Freude“, so Bürgermeister-Stv. Bernhard Auinger und Sozialstadträtin Anja Hagenauer unisono.