NBA-Finals: Miami gleicht gegen Denver auf 1:1 aus

Für die Nuggets war es die erste Heimniederlage in den Play-offs dieser Saison. Dabei lagen Jokic und Co. zwischenzeitlich 15 Punkte voran. Die Heat zeigte sich aber aus der Distanz treffsicher, 17 von 35 Dreierversuche fanden ihr Ziel. Im Schlussviertel machte Miami aus acht Punkten Rückstand zwischenzeitlich einen Vorsprung von zwölf Punkten. Im Finish wurde es noch einmal spannend, der letzte Distanzwurf von Jamal Murray traf aber nur den Ring. Spiel drei der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag in Miami statt.