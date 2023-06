Die „Krone“ will Danke sagen

60 bis 80 Mal in der Minute schlägt ein Menschenherz. Und wir alle wissen: Ohne Herz geht nichts mehr. Vieles nicht mehr am Laufen sein würde auch in Tirol, gäbe es nicht die unzähligen Herzensmenschen. Jene, die nicht zuerst immer nach dem Warum und als Nächstes „Was habe ich denn davon?“ fragen. Sondern jene, denen die Mitmenschen tatsächlich wichtig sind, die ihnen eben am Herzen liegen. Einzelne Organisationen aufzuzählen, wäre unfair. Es gibt so viele tolle. Auch was die augenscheinlich unermüdliche Tatkraft einzelner Personen betrifft, würden mir hier einige einfallen, viele aber kenne ich gar nicht.