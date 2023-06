FC Barcelona nach Sieg über Wolfsburg CL-Sieger!

Blitztor von Wolfsburg

Für Wolfsburg hätte die Partie nicht besser beginnen können. Pajor erkämpfte sich im Zweikampf mit Lucy Bronze den Ball, zog in die Mitte und traf nach 2:58 Minuten aus fast 20 Metern ins Eck. Sandra Panos war dran, konnte den Ball aber nicht abwehren. Irene Paredes hätte per Kopf für den Ausgleich sorgen müssen, verfehlte aber an der zweiten Stange frei stehend das Tor (13.). So konnte der VfL die Führung ausbauen. Diesmal glänzte Pajor als Assistgeberin, ihre Flanke köpfelte Popp aus etwas mehr als fünf Metern ein. Barcelona blieb im Abschluss vorerst glücklos, Wolfsburgs Torfrau Merle Frohms rettete im Duell mit Salma Paralluelo (45.+2).