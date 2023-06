Lustenau gegen Hartberg ab 19.30 Uhr LIVE

Rückenwind für Hartberg

Die Hartberger von Trainer Markus Schopp fahren hingegen mit kräftig Rückenwind zum Entscheidungsspiel ins Ländle. In der Vorwoche hielt ein 2:0 gegen Ried die Europacup-Chancen am Leben, es war der dritte Sieg in den letzten vier Partien. Außerdem holten die Steirer in der Qualigruppe die zweitmeisten Punkte und erzielten gemeinsam mit den Lustenauern die meisten Tore. Der Aufsteiger kassierte auch die meisten Gegentore, ist in der Bundesliga gegen die Hartberger aber noch ungeschlagen.