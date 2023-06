LIVE ab 19.30 Uhr: SV Ried muss gegen den WAC ran!

WAC-Coach Schmid: „Die Mannschaft weiß, um was es geht!“

Schon mit einem Unentschieden würde sich der WAC Platz 1 krallen und damit im Halbfinale des Europacup-Playoffs gegen den Zweiten der Quali-Gruppe am kommenden Montag Heimvorteil genießen. Der Sieger trifft danach in Hin- und Rückspiel am 8. bzw. 11. Juni auf den Fünften der Meistergruppe. Vier Partien in neun Tagen könnten für den WAC auf dem Programm stehen.