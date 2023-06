Jugend-Festspiele gehen in nächste Liga-Runde

Neuer Modus bei Damen

Erst am Sonntag (10.30) startet in Straßwalchen die Damen-Bundesliga in die neue Saison. Beachtlich: Schrumpften in jüngerer Vergangenheit die Klubzahlen, zeigten sich nun alle Seiten kulant, um eine breitere Basis für die Damen zu schaffen. Zwar ist Titelverteidiger Wimpassing nicht mehr dabei, dafür nehmen gleich neun Teams (in zwei Runden) am neuen Bewerb teil. Favorit sind die Bischofshofen-Tigerinnen, Gastgeber Straßwalchen stellt ebenso ein Team.