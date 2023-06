Rapid und Frauenfußball: Es wird ernst

Rapid hat den ersten Schritt bei der Etablierung einer Frauenfußball-Abteilung gesetzt. Die Hütteldorfer steigen ab sofort in den Mädchenfußball ein, der Spielbetrieb wird noch in diesem Sommer aufgenommen. Zielsetzung sei die Teilnahme an der WFV Mädchenliga U10 und U12 in der Saison 2023/24, hieß es in der Aussendung am Donnerstag.