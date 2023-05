ÖOC um Lösung der eskalierten Neuwahl-Causa bemüht

Generalsekretär Mennel: „Bin mit dem derzeitigen Vorstand äußerst zufrieden!“

„Es ist nicht meine Aufgabe, mir meinen Vorstand auszusuchen. Ich kann nur sagen, ich bin mit dem derzeitigen Vorstand äußerst zufrieden in den letzten Jahren, weil sie in ihrem Mittelpunkt das Wohlergehen der Athleten bei ihren Wettkämpfen gestellt haben, und das muss man auch anerkennen“, sagte Mennel. Neben dem Hauptaugenmerk auf das Wohlergehen der Sportler seien auch die guten Verbindungen des Vorstandes ins Kalkül zu ziehen. „Für uns ist es auch äußerst wichtig, bei Bedarf auf das ausgezeichnete internationale Netzwerk von Karl Stoss zurückgreifen zu können, wenn Not am Mann ist, wenn man es benötigt.“