Sanktionen gegen Djokovic? So entscheidet die ITF!

„Gibt keinen Passus, der politische Äußerungen untersagt!“

ITF-Präsident David Haggerty sagte am Mittwoch, dass man einen Brief aus dem Kosovo erhalten, beantwortet und an den französischen Ausrichter des Grand-Slam-Turniers sowie die ATP weitergeleitet habe. „Sie machen die Regeln für dieses Event.“ Zuvor hatte die ITF in einem Statement mitgeteilt: „In den Verhaltensregeln für die Grand Slams gibt es keinen Passus, der politische Äußerungen untersagt.“