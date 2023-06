Von diesem Verbot wissen viele Autofahrer nichts!

Wo kein Kläger ...

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Regelung gibt es das verordnete Hupverbot. Das findet, kenntlich gemacht durch ein entsprechendes Hinweisschild, in bestimmten Gebieten aus Gründen des Lärmschutzes Anwendung. „Es besagt, dass die Hupe in diesen Gebieten nur dann betätigt werden darf, wenn kein anderes Mittel ausreichend wäre, um Personen vor Gefahren zu schützen. Würde beispielsweise eine Vollbremsung ausreichen, um einen Unfall zu verhindern, darf also eigentlich nicht gehupt werden“, erklärt der Experte. Die Realität zeige allerdings, dass das Missachten des Hupverbotes selten bis kaum geahndet wird.