Nimmt uns künstliche Intelligenz unsere Jobs weg?

Werden diesen Artikel in wenigen Jahren Journalisten schreiben oder eine künstliche Intelligenz? Auch in den heimischen Redaktionen löste der Start des Chat-Roboters ChatGPT von Anerkennung über Stirnrunzeln bis hin zu Kopfschütteln unterschiedliche Reaktionen aus. Kann es sein, dass das Werkzeug rasend schnell so weiterentwickelt wird, dass der ein oder andere Job durch die KI ersetzt werden könnte?