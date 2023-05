GPA drängt auf Aus für „Wochengeldfalle“

Im konkreten Fall einigte sich die Angestellte mit der Gesundheitskasse nach dem OGH-Urteil. Dieser hatte die Causa zur genauen Klärung der Ansprüche an das Erstgericht zurückverwiesen. Das entsprechende Gesetz wurde aber nach wie vor nicht repariert. GPA-Vorsitzende Barbara Teiber forderte in einer Aussendung, dass sich „das Wochengeld und das Kinderbetreuungsgeld in solchen Fällen an jenem des ersten Kindes orientieren sollte. Frauen dürfen nicht dafür bestraft werden, ihr zweites Kind ,zu früh‘ zu bekommen.“