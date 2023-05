Herzinfarkt! Eishockey-Held stirbt mit 46 Jahren

„ ... genau jenes Rädchen im Uhrwerk, ...“

In russischen Medien wird nun nach dessen Tod der Anteil Chazeis an diesen Erfolgen in höchsten Tönen gewürdigt. Der in seiner besten Zeit bei einer Körpergröße von 1,81 Metern 93 Kilogramm schwere rechte Flügel „war genau jenes Rädchen im Uhrwerk, ohne das es keinen endgültigen Erfolg gegeben hätte“.