Erstes Kinderhospiz mit Tieren feiert Jubiläum

Der Österreichische Kinderhospiz- und Palliativ-Tag am 1. Juni rückt rund 5.000 betroffene junge Menschen in den Fokus. Seit einem Jahr gibt es am Lichtblickhof in Wien auch ein Hospiz mit Therapietieren für Kinder und ihre Familien. Die „Krone“-Tierecke unterstützt diese wertvolle Einrichtung.