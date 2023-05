Stefan Petzner: Anklage wegen schweren Betrugs!

Die Staatsanwaltschaft hat bereits einen Strafantrag gegen den ehemaligen Vertrauten Jörg Haiders eingebracht. Der Antrag werde am 7. Juni am Wiener Landesgericht für Strafsachen verhandelt, bestätigte eine Sprecherin des Landesgerichts am Dienstag. Die Vorwürfe betreffen demnach den Zeitraum zwischen Mai 2019 und September 2019.