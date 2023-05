Oma stürzt mit Enkerln im Tuk Tuk über Abhang

Kurz nach 18 Uhr fuhr die 60-Jährige mit dem Tuk Tuk (dreirädriges Kraftfahrzeug) in der Nähe ihres Bauernhofes in Birkfeld (Bezirk Weiz) herum. Dabei saßen die beiden Enkelkinder am Vordersitz neben ihrer Oma. Aus bislang unbekannten Gründen verlor die 60-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte mit dem Tuk Tuk rund 30 Meter über eine steile Böschung. Sie konnte ihren Mann telefonisch verständigen, der wiederum die Rettungskette in Gang setzte.