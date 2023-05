Deutscher stürzt und verletzt sich am Untersberg

Mit Turnschuhen steigt der 24-Jährige am Samstagmorgen über den Dopplersteig hoch auf den Untersberg. Er bricht den Aufstieg ab und will den gleichen Weg wieder zurück in Richtung Tal laufen. Dabei entdeckt er eine „interessante Stelle“ und läuft abseits des Wanderwegs weiter. Er kommt in steileres Gelände, rutscht dort auf dem erdigen Boden aus und stürzt zehn Meter in die Tiefe. Er zieht sich Abschürfungen am ganzen Körper zu und prellt sich den Brustbereich.