Zu viele Feiertage? „Lebe nicht, um zu arbeiten“

Wegen Feiertagen „kein Fass aufmachen“

Die sogenannte Work-Life-Balance ist mittlerweile in aller Munde; den Menschen, nicht nur in Österreich, ist es immer wichtiger, abseits vom Arbeiten auch etwas von ihrer Zeit zu haben. Unter unseren Leserinnen und Lesern ist man sich zumindest, was das betrifft, ziemlich einig. Häufig liest man den berühmten Satz: „Ich lebe nicht, um zu arbeiten“, Deckenlampe sei hier stellvertretend für viele andere genannt. Dass wir zu viele Feiertage hätten, können die Allermeisten, wie buchradiotv, nicht unterschreiben. Einige merken auch an, dass diese oftmals sowieso nicht spruchreif sind, weil sie auf einen Sonntag fallen.