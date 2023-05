Hamann: „An Respektlosigkeit nicht zu überbieten!“

„Eine Frechheit“

Das Verhalten des Klubs sei an Respektlosigkeit nicht zu überbieten. „Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis. Egal, wer jetzt übernimmt, da müssen die Bayern jetzt wirklich aufpassen, weil das, was sie jetzt machen, ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren, weil das, was sie heute gemacht haben, ist eine Frechheit“, so Hamann weiter.