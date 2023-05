Abschied aus Formel 1? „Irgendwann wird‘s zu viel“

Mit anderen Serien geliebäugelt

„Ich liebe das Rennfahren. Sonst würde ich nicht zu Hause am Simulator anderes Zeug fahren. Aber das ist genau der Punkt: Ich liebe auch andere Formen des Motorsports, nicht nur die Formel 1“, erklärte Verstappen, der auch in anderen Rennserien wie etwa bei 24-Stunden-Rennen oder in GT3-Autos an den Start gehen will. Bis 2028 steht der 25-Jährige bei Red Bull Racing unter Vertrag, ob er danach noch ein, zwei Jährchen dranhängen wird, ist fraglich.