Rücktritts-Drohung: F1-Boss sprach mit Verstappen

Sprint-Rennen stören

Vor allem die Sprint-Rennen sind dem Holländer ein Dorn im Auge. Auch die steigende Anzahl an Rennen pro Saison stieß dem zweifachen Weltmeister damals sauer auf. „Das macht so keinen Spaß mehr“, schnaufte Verstappen damals. „Wir haben so oder so schon 24 oder 25 Rennen. Wenn wir da noch mehr Sachen hinzufügen, ist es das für mich nicht mehr wert. Ich hoffe, es gibt nicht zu viele Änderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein“, lautete seine Drohung.