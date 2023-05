LIVE ab 17 Uhr: Wolfsberger AC gegen WSG Tirol

WAC-Trainer Schmid: „Das Werkl läuft und läuft!“

Der verdiente Auswärtssieg in Hartberg und die Niederlage von Lustenau brachten die Kärntner am vergangenen Wochenende in die Poleposition für das Playoff. „Wir brauchen nicht mehr zurückblicken, weil praktisch alles für uns gelaufen ist“, sagte Schmid. „Das Werkl läuft und läuft und wird immer besser. Die Stabilität ist da.“ Der WAC ist aber gewarnt: Nur ein Spiel haben die Wolfsberger in der Quali-Gruppe verloren - das mit 0:4 ausgerechnet gegen den kommenden Gegner. „Wenn ich an unser Spiel in Tirol denke, wird mir immer noch schlecht. Seither ist viel passiert, nur in positiver Richtung“, betonte der Coach. „Das ist Warnung genug, aber da waren wir am Anfang unseres Weges“, merkte Schmid an. Fraglich ist Top-Angreifer Tai Baribo, den Adduktorenprobleme plagen.