Herzinfarkt! „Sky“-Reporter starb vor Dortmund-Hit

Trauer und Bestürzung in der TV-Sport-Szene: Kurz vor dem großen Finale in Deutschlands Bundesliga ist „Sky“-Reporter Michael Morhardt gestorben! Der 55-Jährige wäre am Samstag als Assistent von Kommentator Wolff-Christoph Fuss bei der Partie Borussia Dortmund gegen FSV Mainz eingeplant gewesen - im Kurzurlaub davor ereilte ihn nun auf Mallorca aber der Herz-Tod …